Policía Municipal asegura a 'El Mudo' tras daños a vehículo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto señalado como conflictivo fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de causar cuantiosos daños a una camioneta que se encontraba estacionada en calles de la colonia Pedregal de San Ángel, lo que generó la movilización de las autoridades la tarde de ayer.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el exterior de un domicilio, donde una camioneta Honda Odyssey, color gris, terminó con varios de sus cristales destrozados tras ser atacada de manera violenta.

El propietario del vehículo, Carlos Estrada, solicitó el apoyo de Seguridad Pública al señalar directamente como responsable a un individuo conocido en el sector con el apodo de "El Mudo".

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien explicó que el sujeto habría causado los daños sin motivo aparente. Asimismo, refirió que el presunto responsable es una persona conocida en la zona por protagonizar constantes conflictos y que presuntamente presenta problemas en sus facultades mentales.

Tras recabar la información, los agentes implementaron un recorrido por los alrededores, logrando ubicar al señalado minutos más tarde. El individuo fue asegurado y trasladado nuevamente al lugar del incidente, donde fue presentado ante el propietario de la unidad para el deslinde de responsabilidades.

En el sitio, ambas partes dialogaron en presencia de la autoridad, manifestando el afectado su disposición de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, sin que fuera necesaria una detención mayor. Afortunadamente, durante el altercado no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y levantaron el informe correspondiente, quedando el caso sujeto al cumplimiento del acuerdo entre las partes.