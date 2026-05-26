Accidente automovilístico deja tres lesionadas en Monclova

MONCLOVA COAH.- La mañana de este martes se convirtió en escenario de caos y tensión luego de un aparatoso accidente automovilístico registrado en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Bravo, en la colonia Telefonistas, donde tres personas resultaron lesionadas y los daños materiales fueron de consideración.

El percance ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando Daniela De Hoyos circulaba sobre la calle Venustiano Carranza a bordo de un Volkswagen Virtus color vino, acompañada de su madre, María Tonche, y de su pequeña hija de apenas algunos meses de nacida.

De acuerdo con los primeros reportes, las afectadas avanzaban sobre la vía preferencial cuando, al llegar al cruce con la calle Bravo, fueron impactadas violentamente por una camioneta Honda CRV color gris conducida por Marcela Rodríguez, quien presuntamente omitió el alto obligatorio mientras se desplazaba hacia el norte de la ciudad.

La fuerza del choque provocó que el automóvil compacto girara de manera aparatosa hasta quedar en sentido contrario sobre la carpeta asfáltica, generando alarma entre vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a las lesionadas, incluyendo a la conductora señalada como presunta responsable. Posteriormente, las involucradas fueron trasladadas a distintos hospitales para una valoración médica más completa.

A pesar de la magnitud del impacto, autoridades confirmaron que ninguna de las personas sufrió heridas de gravedad.

Elementos municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras una grúa retiró las unidades severamente dañadas y liberó la circulación tras varias horas de afectación vial.

Vecinos del sector señalaron que en ese cruce son frecuentes los accidentes debido a que muchos conductores ignoran los señalamientos de tránsito y exceden los límites de velocidad.