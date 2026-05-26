Hombre herido con navaja en centro comercial Merco de Frontera

La tranquilidad de la noche terminó en violencia luego de que un hombre fuera atacado a navajazos mientras caminaba por el exterior del centro comercial Merco, ubicado sobre la carretera 30 y avenida Porfirio Díaz, en la colonia Cerrito.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron la noche de ayer, cuando la víctima fue sorprendida por un sujeto que, sin mediar palabra, se le aproximó y lo hirió en al menos dos o tres ocasiones con un arma blanca.

Tras consumar la agresión, el responsable escapó rápidamente a bordo de una bicicleta, aprovechando la oscuridad y la confusión generada en el lugar para perderse entre las calles del sector antes de que llegaran los elementos de Seguridad Pública Municipal.

Testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia, provocando la movilización de paramédicos de Bomberos Frontera, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado de urgencia a la clínica número 9 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, oficiales municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores con la intención de ubicar al agresor; sin embargo, hasta el cierre de la noche no se reportó ninguna detención relacionada con el ataque.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar al responsable y esclarecer el móvil de la agresión registrada en uno de los sectores comerciales más transitados de la ciudad.