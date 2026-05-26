Movilización policiaca tras llamada de menor con discapacidad en Veteranos

Una llamada al número de emergencias realizada por un menor con discapacidad provocó una intensa movilización policiaca en la colonia Veteranos, luego de que asegurara haber sido víctima de abuso por parte de su padre. Tras arribar al domicilio, oficiales descartaron la situación luego de entrevistarse con la madre del adolescente.

La tranquilidad de la colonia Veteranos se vio interrumpida la tarde de ayer luego de que una llamada de auxilio al sistema de emergencias alertara sobre un presunto caso de abuso familiar contra un menor con discapacidad, situación que generó una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor aseguró vía telefónica que había sido víctima de abuso por parte de su propio padre, por lo que varias unidades policiacas se desplazaron de inmediato hasta el domicilio señalado para atender la emergencia y verificar las condiciones del supuesto afectado.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una mujer identificada como Mercedes, madre del menor, quien explicó a las autoridades que su hijo padece una enfermedad y constantemente realiza llamadas falsas a los números de emergencia, generando este tipo de movilizaciones.

Tras varios minutos de diálogo y revisión preventiva en el domicilio, los uniformados descartaron cualquier indicio de violencia o riesgo para el adolescente, confirmando que no existía una situación constitutiva de delito en el lugar.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a la familia a mantener vigilancia sobre el uso que el menor hace de los servicios de emergencia, debido a que este tipo de reportes generan la movilización innecesaria de corporaciones policiacas y distraen recursos destinados a situaciones reales de peligro.