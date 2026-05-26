Robo de tanques de basura en Monclova: vecinos indignados

MONCLOVA COAH.- La molestia y el hartazgo comenzaron a crecer entre habitantes de la colonia Obrera, en Monclova, luego de que durante la madrugada de este martes quedara evidenciado el robo de tanques de basura que desde hace semanas venía afectando al sector.

Fue una cámara de seguridad instalada en un domicilio particular la que captó el momento exacto en que una camioneta tipo pick up arribó a una de las calles de la colonia para cometer el robo de uno de los contenedores.

De acuerdo con los vecinos afectados, en la grabación se observa cómo de la unidad descendió un hombre de la tercera edad, quien presuntamente tomó el tanque de basura y lo subió rápidamente a la caja de la camioneta antes de retirarse del lugar junto con otros acompañantes.

Los habitantes señalaron que la desaparición de estos recipientes ya había ocurrido en repetidas ocasiones, sin embargo, al tratarse únicamente de contenedores de basura, muchos vecinos optaron por no denunciar formalmente ni exponer públicamente la situación.

Tras difundirse el video entre grupos vecinales y redes sociales, la inconformidad aumentó entre los colonos, quienes señalaron estar cansados de este tipo de robos que afectan directamente la limpieza y el orden del sector.

Vecinos aseguraron que esperan que las imágenes permitan identificar a los presuntos responsables y que las autoridades tomen conocimiento de los hechos para evitar que continúen registrándose este tipo de delitos en la colonia Obrera.