Menor denuncia acoso verbal de hombre ebrio en Hipódromo

La tranquilidad de la colonia Hipódromo se vio alterada la tarde de ayer, luego de que un sujeto en estado de ebriedad fuera señalado por una menor de edad de acosarla verbalmente y dirigirle expresiones obscenas mientras ella permanecía en el exterior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 22 y 15, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos y el comportamiento agresivo del individuo. La denuncia fue realizada por una adolescente de 13 años, quien aseguró que el hombre comenzó a insultarla y lanzar comentarios inapropiados sin motivo aparente.

Tras el reporte ingresado al sistema de emergencias, elementos del Departamento de Seguridad Pública se movilizaron de inmediato hacia el sector señalado. Al arribar, los oficiales localizaron al presunto responsable aún en el exterior del domicilio reportado.

De acuerdo con el informe preliminar, el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol y mostraba una actitud alterada al momento de ser interceptado por los uniformados. Luego de ser identificado y controlado por los agentes, fue asegurado y subido a la unidad oficial.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó internado en las celdas preventivas mientras se determinaba su situación legal correspondiente. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas, especialmente cuando involucren a menores de edad, con el fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las víctimas.