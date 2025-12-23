Motocicleta de Dany Donuts se accidenta en Monclova por un bache

MONCLOVA, COAH.— La calma del turno nocturno se vio interrumpida por un peculiar accidente vial que provocó más comentarios irónicos que sirenas encendidas, luego de que el conocido vendedor ambulante apodado "Dany Donuts" terminara en el pavimento tras caer con su motocicleta en la calle Villa Olímpica.

El percance ocurrió la noche de ayer, cuando un elemento de la Policía Municipal asignado al turno de tercera, en la base de Seguridad Pública Sur, fue testigo de cómo el comerciante circulaba tranquilamente por el sector que divide a las colonias Praderas del Sur y Otilio Montaño, hasta que un bache de considerables dimensiones le jugó una mala pasada.

De acuerdo con lo observado en el lugar, el motociclista no logró esquivar el desperfecto vial, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y derrapara sobre el asfalto, quedando tendido junto a su motocicleta y parte de su mercancía.

Ante la situación, el uniformado solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos del GRUM, quienes brindaron atención prehospitalaria al vendedor. Tras la valoración, se confirmó que únicamente presentaba golpes leves, además del susto y el inevitable desorden de donas esparcidas.

Más tarde, personal del departamento de Control de Accidentes acudió para tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente. El comerciante, ya más calmado, agradeció el apoyo recibido y se retiró del sitio, no sin antes comentar que seguirá recorriendo las calles, aunque ahora con mayor cuidado ante los "cráteres urbanos".