Jesús Dorado provoca choque en Monclova sin heridos

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial se registró la mañana de este martes en el cruce de las calles Primavera y 23 de Marzo, en la colonia Mezquital del Valle, cuando el conductor de un Chevrolet tipo Chevy no hizo alto y terminó impactándose contra una camioneta Nissan Frontier que circulaba por su vía libre.

El conductor del Chevrolet modelo 2009, color rojo, identificado como Jesús Antonio Dorado Hernández, de 20 años, vecino de la colonia Praderas del Sur, fue quien provocó el choque al no respetar la señal de alto en la intersección.

El impacto afectó gravemente la parte frontal del vehículo Chevy, mientras que la camioneta Nissan modelo 2017, color blanco, sufrió daños en el costado derecho.

El conductor de la Nissan, Jehu Arturo Hernández Rodríguez, de 33 años, vecino de la colonia Margarito Silva, resultó ileso, al igual que el joven responsable del percance, quien también salió del accidente sin lesiones.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar el peritaje correspondiente. Durante las maniobras, las autoridades viales abanderaron la zona y solicitaron a los involucrados dirigirse a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para el pago de los daños.

No se registraron personas lesionadas, pero las unidades involucradas presentaron daños materiales significativos.