Motociclista resulta gravemente herido en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este martes, luego de ser víctima de un accidente vial en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Colinas de Santiago, en el municipio de Castaños.

El incidente, ocurrido minutos antes de las 07:00 horas, dejó al afectado con una probable fractura en la pierna izquierda, además de diversos golpes en otras partes del cuerpo.

El joven identificado como Eliezer Reyna, de 29 años, había salido de su centro de trabajo y se dirigía a su hogar en la colonia Independencia, en Castaños.

Mientras circulaba a bordo de su motocicleta marca Italika, color blanco, con dirección sur, la situación dio un giro inesperado cuando un vehículo Nissan Versa color gris se atravesó en su camino.

Según el testimonio de Eliezer, el conductor del automóvil realizó una maniobra imprudente, lo que ocasionó la colisión entre ambos vehículos. Tras el fuerte impacto, el motociclista cayó al pavimento y sufrió varias lesiones, pero lo más grave fue la probable fractura en su pierna izquierda.

A pesar de la gravedad del accidente, el responsable del siniestro no se detuvo para prestar auxilio y huyó del lugar, dejando al motociclista herido sobre la carretera.

La falta de atención por parte del conductor aumentó la angustia del joven, quien permaneció en el suelo mientras testigos del hecho solicitaban ayuda a través del número de emergencias. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), en colaboración con personal de la Cruz Roja, llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Debido a la gravedad de sus heridas, Eliezer fue trasladado de inmediato a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado y bajo observación médica.

Por su parte, elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento de los hechos e implementaron un operativo en la colonia Colinas de Santiago con el fin de dar con el paradero del conductor responsable. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el cafre no fue localizado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del automovilista y deslindar responsabilidades en este lamentable incidente.