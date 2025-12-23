Detienen a joven por inhalar sustancias tóxicas en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer, alrededor de las 12:30 horas, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 22 años por inhalar sustancias tóxicas en pleno Centro de la ciudad, lo que puso en alerta a los transeúntes y comerciantes.

La detención se realizó en la Zona Centro de Monclova, cuando oficiales a bordo de la unidad 268, realizando labores de vigilancia, observaron a Francisco Javier Briseño Rada, quien se encontraba en actitud sospechosa.

Al acercarse, los agentes confirmaron que el joven estaba inhalando una sustancia de características desconocidas, lo que representa un peligro para su salud y la seguridad pública.

El joven, identificado como Francisco Javier Briseño Rada, con domicilio en la Zona Centro, fue detenido en el acto y se le informó sobre los cargos por inhalación de sustancias tóxicas.

Tras la detención, se le trasladó a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, dentro de una celda.