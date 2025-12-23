Detienen a Eduardo "N" por robo agravado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre fue detenido la tarde del lunes por el delito de robo agravado luego de ser señalado como el responsable de hurtar un suéter y una chamarra de un maniquí de tienda en plena Zona Centro de la ciudad, mismo que fue captado en plena ´acción´ por cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban labores de prevención y vigilancia. Fueron alertados sobre un sujeto que era seguido por el afectado, tras robarse una prenda de vestir.

Tras el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención de Eduardo Rodríguez Meza, de 34 años de edad, vecino de la colonia Calderón. El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para su certificación médica.

Según la versión del propietario del negocio, identificado como Arik Fernando, los hechos se registraron en una tienda de ropa ubicada en la calle Zaragoza número 207. En dicho establecimiento, el presunto ladrón, que aún no había logrado escapar, sustrajo una chamarra negra y un suéter negro.

Los uniformados se dirigieron rápidamente al lugar del reporte y localizaron al sospechoso en el cruce de las calles De la Fuente y Juárez. En el sitio, el dueño del negocio señaló directamente al individuo, quien coincidía con la descripción que había dado, y lo identificó como el responsable del robo.

Posteriormente, Eduardo Rodríguez quedó a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal por el delito de robo agravado a comercio. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del incidente y confirmar si el detenido está vinculado a otros robos similares en la zona.