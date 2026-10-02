Trailero ´arremanga´ auto en la 30

FRONTERA, Coah.– La imprudencia de un trailero provocó un aparatoso accidente sobre la carretera federal 30, donde un automóvil y un camión recolector de basura terminaron involucrados, dejando además a un joven con molestias físicas.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este viernes, a la altura del cruce con la calle Francisco Urquizo, en la colonia Morelos.

Edwin Aarón Tovar, de 23 años, originario de García, Nuevo León, conducía un tráiler Kenworth blanco cuando, de acuerdo con las primeras diligencias, realizó una maniobra sin extremar precauciones y terminó quitándole el derecho de vía a un automóvil.

El armatoste impactó la parte posterior de un Dodge Avenger blanco, conducido por Edwin de Jesús Sánchez García, de 18 años, vecino de la Zona Centro de Frontera.

A consecuencia del impacto, el joven presentó molestias físicas, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención en el lugar. Tras ser valorado, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Durante el accidente también resultó involucrado un camión recolector de basura Freightliner blanco, conducido por David Méndez González, vecino de la colonia Occidental.

Comerciantes de la zona solicitaron apoyo a través del 911 al observar el accidente, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos.

Elementos de la autoridad realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades.

El choque dejó considerables daños materiales, principalmente en el automóvil, por lo que fue necesario solicitar una grúa para retirarlo y trasladarlo a un corralón.

Por su parte, Edwin Aarón fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con los afectados para responder por los daños ocasionados.