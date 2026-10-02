Ignora el alto y causa choque

FRONTERA, COAH.- Por no respetar el señalamiento de alto, el conductor de una Chevrolet Silverado provocó un fuerte accidente que involucró a tres vehículos y terminó con su camioneta estrellada contra un parachoques ubicado en un poste.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Presidente Carranza y Almadén, en la Zona Centro de Frontera.

Al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes atendieron a los conductores involucrados.

Tras realizar el peritaje correspondiente, las autoridades señalaron como responsable a Everardo Garza, vecino de la colonia La Rivera, en Monclova.

Garza conducía una Chevrolet Silverado color plata cuando, de acuerdo con el peritaje, le quitó el derecho de vía a un Chrysler 300 gris, manejado por Juan García.

El impacto provocó que ambos vehículos sufrieran daños considerables y que la Silverado saliera proyectada hasta terminar contra el parachoques de un poste.

En el accidente también resultó involucrado un Chevrolet Aveo gris, conducido por Luis Cedillo.

Paramédicos de Bomberos valoraron a los tres conductores, sin que ninguno presentara lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Los policías municipales realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron el apoyo de grúas para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón.

Finalmente, los conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para establecer el pago de los daños ocasionados.