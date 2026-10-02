Un incendio consume un automóvil en Castaños

Consume el fuego

Un auto en brecha

Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública sofocaron el incendio de un automóvil Ford blanco en una brecha cercana al ejido San Isidro, en Castaños.

Jaime Guerrero

Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública atendieron el incendio de un automóvil Ford blanco en una brecha de la carretera federal 53.

CASTAÑOS, COAH.- Un automóvil Ford blanco fue consumido por el fuego en una brecha ubicada a la altura del acceso al ejido San Isidro, sobre la carretera federal 53, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El reporte de la unidad en llamas movilizó a los Bomberos Voluntarios, quienes se trasladaron al lugar para combatir el incendio y evitar que las llamas se propagaran.

A su llegada, los elementos desplegaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego que envolvía el vehículo y controlar la emergencia en el tramo carretero. En las labores también participaron elementos de Protección Civil Municipal y de Seguridad Pública, quienes brindaron apoyo durante la atención del siniestro.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

La coordinación entre las corporaciones permitió extinguir las llamas y concluir los trabajos en el sitio, donde el automóvil quedó con daños a consecuencia del incendio. El siniestro ocurrió en una brecha cercana a la entrada del ejido San Isidro, hasta donde se desplazaron los equipos de auxilio tras recibir el llamado de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que originaron el incendio. Tampoco se ha precisado si hubo personas lesionadas ni el monto de los daños materiales. Una vez controlada la situación, los cuerpos de emergencia dieron por concluidas las maniobras y las autoridades atendieron el reporte correspondiente.