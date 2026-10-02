Detienen a Raúl Rolando en Palaú por amenazar a su madre con navaja

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esta Villa al mando del director de la demarcación José Ponce Sánchez, luego de ser señalado por portar una navaja e intentar ingresar a un domicilio, donde presuntamente amenazaba a su propia madre.

El reporte se recibió a las 08:20 horas de este viernes, cuando Kassandra N, de 24 años, llamó a la guardia de la corporación para informar que un masculino llevaba una navaja en la mano y pretendía entrar a su domicilio, ubicado en la calle Dinamarca número 521, esquina con Barrio Obrera 2. Señaló que el individuo amenazaba a su madre, Ericka N, de 48 años.

La detención ocurrió tras una llamada de auxilio de Kassandra N, quien reportó la amenaza.

Al lugar arribaron dos elementos policiacos, quienes observaron al masculino, el cual vestía playera tipo polo a rayas color azul, short azul con rojo y tenis blancos. Al notar la presencia de la patrulla, corrió hacia la parte posterior del domicilio.

El oficial David Armando Guajardo Torres descendió de la unidad y le dio alcance aproximadamente 20 metros adelante, sobre la calle. Debido a que el individuo no se detenía, los agentes utilizaron comandos verbales por lo que la persona finalmente se detuvo.

Elementos de seguridad pública lograron interceptar a Raúl Rolando tras una breve persecución.

El sujeto se identificó como Raúl Rolando N de 28 años, de apodo "El Roli", originario de Palaú. Tras otorgar su consentimiento para una inspección precautoria, se localizó una navaja en su mano derecha.

Raúl Rolando N fue detenido y se le informó que sería puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común por los delitos señalados en el reporte como portación de ciertas armas prohibidas y allanamiento.