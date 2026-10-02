Conductor de Volkswagen Vento choca contra camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Por no extremar precauciones, el conductor de un Volkswagen Vento terminó con el frente de su automóvil severamente dañado tras chocar por alcance contra una camioneta sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la calle Avenida 1, frente a la colonia Obrera Norte, sobre los carriles de circulación de sur a norte.

Santiago Mesa conducía un Volkswagen Vento rojo cuando, al no frenar a tiempo, terminó impactándose contra la parte posterior de una Pontiac Torrent gris, manejada por Araceli Aguilar.

El golpe ocasionó los mayores daños en el automóvil, cuyo frente quedó considerablemente afectado.

Ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril de alta velocidad del bulevar Pape, generando complicaciones para la circulación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para abanderar el área y prevenir otro percance, además de realizar el peritaje correspondiente.

Tras las diligencias, las autoridades solicitaron una grúa para retirar el Volkswagen y trasladarlo a un corralón.

Por su parte, Araceli Aguilar fue llevada a la Comandancia Municipal, donde dialogaría con el conductor del automóvil para buscar un acuerdo respecto al pago de los daños.