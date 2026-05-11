Accidente en carretera federal 30 deja dos lesionadas

FRONTERA COAH. - La carretera federal número 30 volvió a convertirse en escenario de un aparatoso accidente, luego de que un vehículo terminara volcado a escasos metros de la colonia Diana Laura, en Ciudad Frontera, dejando como saldo dos mujeres lesionadas y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Malibu negro circulaba con dirección de San Buenaventura hacia el municipio rielero. La unidad era conducida por Yajaira Rubicela Rodrigues Gaza, quien viajaba acompañada por otras dos mujeres.

De acuerdo con la versión proporcionada por la conductora a las autoridades, un tráiler tipo quinta rueda le cerró repentinamente el paso cuando se aproximaban al sector mencionado. Al intentar evitar el impacto frontal, accionó los frenos de la unidad; sin embargo, presuntamente estos no respondieron de manera adecuada.

La maniobra provocó que el vehículo abandonara la carpeta asfáltica y terminara sobre la terracería, donde la conductora perdió completamente el control. El automóvil dio un violento giro hasta quedar volcado, causando lesiones a dos de las tripulantes.

Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera y socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio para brindar atención inmediata a las afectadas. Una de las lesionadas fue identificada como Rosa Isela Garza, mientras que la identidad de la segunda mujer no fue revelada.

Tras ser estabilizadas en el lugar, ambas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región debido a los golpes sufridos durante el percance.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio, mientras personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente y procedió con la detención de Yajaira Rubicela Rodrigues Gaza para el deslinde de responsabilidades.