Joven Armando N se desmaya en Monclova tras fiesta de cumpleaños

MONCLOVA COAH. - Una fuerte movilización de elementos de rescate y corporaciones de seguridad pública se registró durante la madrugada en calles de la colonia Guadalupe, luego de que un joven terminara inconsciente sobre la banqueta tras una noche de excesos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Frontera, donde ciudadanos reportaron a una persona tirada e inmóvil afuera de un centro nocturno, situación que generó preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven identificado como Armando N celebraba su cumpleaños en el antro denominado Hok, donde convivía con varios amigos. Sin embargo, conforme avanzó la noche, el consumo desmedido de bebidas alcohólicas comenzó a afectar severamente su estado físico.

Testigos señalaron que al salir del establecimiento el joven apenas podía mantenerse en pie y, metros más adelante, terminó desplomándose sobre la banqueta, quedando prácticamente inconsciente ante la mirada de sus acompañantes.

Al percatarse de la gravedad de la situación, sus amigos solicitaron el apoyo urgente de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron rápidamente al sitio para brindarle los primeros auxilios.

Tras la valoración médica, los socorristas confirmaron que Armando N presentaba un severo estado de intoxicación alcohólica, por lo que fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención especializada.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al reporte y tomaron conocimiento de los hechos mientras controlaban la situación en el área.