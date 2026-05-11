Accidente en Monclova: Hombre cae en arroyo y es atendido

MONCLOVA, COAH.– Un hombre terminó lesionado luego de sufrir una aparatosa caída al interior de un arroyo en calles de la colonia Independencia, provocando la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, vecinos del sector y elementos policiacos durante la tarde de este lunes.
Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas sobre la calle Francisco Villa, donde Carlos Alfredo González, de 42 años de edad, caminaba por el sector sin imaginar que un descuido terminaría enviándolo hasta el fondo del cauce.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre transitaba demasiado cerca del borde del arroyo cuando, presuntamente, dio un mal paso y perdió el equilibrio, precipitándose de forma repentina.
Durante la caída, Carlos Alfredo se golpeó principalmente uno de sus brazos, quedando adolorido e imposibilitado para reincorporarse con facilidad, situación que alarmó a vecinos de la zona.
Habitantes del sector, al percatarse de lo sucedido, acudieron rápidamente para auxiliarlo mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.
Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al lesionado, confirmando que, aunque las heridas no parecían poner en riesgo su vida, sí requería una valoración médica más detallada.
Tras estabilizarlo, los socorristas procedieron a trasladarlo al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor consideración derivadas de la caída.
Elementos policiacos también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente sobre el accidente ocurrido en el populoso sector.