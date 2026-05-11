Parte postes en dos y ´remata´ contra barda

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente movilizó a cuerpos de rescate y autoridades municipales la tarde de este lunes sobre el bulevar San José, luego que una conductora perdiera el control de su camioneta, derribara dos postes —uno de ellos con transformador de la Comisión Federal de Electricidad— y terminara incrustada contra la barda de un domicilio en la colonia Chinameca.

El fuerte percance se registró a la altura del cruce con la calle España, donde Ángela Ortiz circulaba a bordo de una camioneta Toyota 4Runner color gris, de procedencia extranjera, acompañada de una menor de edad.

De acuerdo con la versión proporcionada por la propia conductora, al incorporarse al carril lateral del bulevar San José un vehículo presuntamente se le atravesó de manera repentina, lo que la obligó a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto.

Sin embargo, trascendió que la velocidad con la que se desplazaba le impidió recuperar el control del volante, provocando que primero rebotara contra el cordón del camellón y posteriormente saliera proyectada hacia el costado derecho de la vialidad.

La trayectoria terminó en un violento encontronazo contra dos postes de madera, uno de ellos perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad y equipado con un transformador, mismo que estuvo a punto de desplomarse tras el impacto. Finalmente, la camioneta terminó incrustada en la barda y el portón de una vivienda, causando severos daños materiales.

El estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes no dudaron en solicitar el apoyo de las autoridades al observar el riesgo latente de que el poste colapsara sobre la unidad accidentada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios a Ángela Ortiz y a la menor que la acompañaba.

Afortunadamente, ambas lograron salir por su propio pie y no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acordonaron el área con cinta amarilla ante el peligro de colapso del poste dañado, mientras se solicitó la presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad para reparar los daños ocasionados al sistema eléctrico.

Luego de realizar el peritaje correspondiente, las autoridades ordenaron el traslado de la camioneta a un corralón mediante una grúa, mientras que el propietario del domicilio afectado buscaría llegar a un acuerdo con la conductora para la reparación de la barda y el portón destruidos.