Hombre en situación de calle es atropellado en Monclova: conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— Un hombre en situación de calle fue embestido por un vehículo cuyo conductor escapó cobardemente la mañana de este lunes en calles de la colonia Nueva Miravalle, generando alarma entre vecinos que intentaron auxiliarlo tras el fuerte impacto.

El accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas sobre el bulevar Miravalle, casi en el cruce con la calle Xochimilco, donde habitantes del sector observaron cómo el peatón, de aproximadamente 50 años de edad, intentaba cruzar la transitada vialidad.

El accidente ocurrió en la colonia Nueva Miravalle, generando preocupación entre los vecinos. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el hombre no alcanzó a ponerse a salvo cuando un automovilista que circulaba por la calle Xochimilco presuntamente se incorporó sin tomar las debidas precauciones al bulevar, terminando por arrollarlo de manera violenta.

La fuerza del golpe proyectó al afectado varios metros hasta un terreno baldío cercano, donde quedó tendido sobre un colchón viejo, aparentemente sin poder moverse, mientras vecinos observaban preocupados la escena y daban aviso inmediato al sistema de emergencias.

Testigos afirman que el hombre logró levantarse y se alejó del lugar tras el impacto. Sin embargo, cuando parecía que el hombre requería atención urgente, testigos señalaron que, de manera sorpresiva, logró ponerse de pie por sus propios medios pese a los golpes sufridos y, sin esperar ayuda, continuó caminando rumbo desconocido.

Mientras tanto, el responsable del accidente decidió acelerar y abandonar el lugar sin siquiera detenerse a verificar el estado de salud de la víctima, dejando atrás únicamente el temor e indignación entre los habitantes del sector.

Paramédicos y autoridades no encontraron al peatón ni al conductor tras el incidente. Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, así como oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron una inspección en el área para tratar de localizar al lesionado y obtener información del vehículo involucrado.

No obstante, al llegar las corporaciones ya no encontraron ni al peatón atropellado ni al conductor responsable, por lo que tras tomar conocimiento de lo ocurrido concluyeron las diligencias correspondientes.