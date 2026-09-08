Enfermera sufre accidente al chocar su camioneta contra un poste

MONCLOVA, COAH.- Una enfermera que se dirigía a trabajar al Hospital General Amparo Pape de Benavides sufrió un accidente la mañana de este martes, luego de perder el control de su camioneta, subir al camellón central y chocar contra un poste.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando Anahí conducía una Chevrolet Captiva rumbo a su centro de trabajo.

Detalles del accidente

La joven había salido de su domicilio en la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera, y circulaba por la calle Colombia.

Al llegar al punto donde debía incorporarse al bulevar Miravalle, realizó una vuelta hacia la izquierda, pero presuntamente la combinación de la maniobra y la velocidad provocó que perdiera el control.

La camioneta abandonó la superficie de rodamiento, subió al camellón central y avanzó varios metros hasta terminar impactada contra un poste.

El choque ocasionó daños considerables en la Chevrolet Captiva; sin embargo, la conductora prácticamente resultó ilesa y no requirió traslado hospitalario.

Respuesta de las autoridades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

La enfermera solicitó el apoyo de su compañía aseguradora para hacerse cargo de los daños, mientras una grúa retiró la camioneta y la trasladó a un corralón.