Choque entre automóvil y motocicleta deja daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Dos personas con molestias físicas y daños materiales fue el saldo de un choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrido la tarde de ayer en la colonia Hipódromo.

El percance se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles 20 y 13, donde colisionaron un MG5 blanco, modelo 2024, y una motocicleta Italika gris, modelo 2019.

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Armando conducía el automóvil y presuntamente no respetó el señalamiento de alto obligatorio, por lo que terminó impactando contra la motocicleta tripulada por Jesús Alberto.

Tras la colisión, los ocupantes de la unidad de dos ruedas presentaron diversas molestias físicas, situación que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas acudieron al sitio y realizaron la valoración de los afectados. Luego de brindarles atención, determinaron que no era necesario efectuar un traslado hospitalario de urgencia.

Elementos de Control de Accidentes también se movilizaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales elaboraron el peritaje para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades derivadas de la colisión.

Aunque el choque dejó daños materiales en ambas unidades, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

La circulación permaneció parcialmente afectada durante las labores de atención y el retiro de los vehículos involucrados.