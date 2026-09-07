Bomberos de Monclova controlan incendio en contenedor de basura

MONCLOVA, Coah. - Una enorme columna de humo puso en alerta a vecinos de la colonia Las Misiones, quienes pensaron que un incendio de mayores dimensiones estaba ocurriendo en el sector.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta la calle La Capilla, entre Apóstol Pedro y La Parroquia.

La humareda podía observarse desde distintos puntos del sector oriente, situación que llevó a los habitantes a solicitar rápidamente la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al arribar, los bomberos inspeccionaron el área y descartaron que alguna vivienda o establecimiento estuviera en llamas. El humo provenía de un contenedor de basura que se encontraba incendiándose, presuntamente luego de que vecinos le prendieran fuego debido a que estaba saturado de desperdicios.

Los apagafuegos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y posteriormente revisaron los alrededores para descartar que existiera riesgo de propagación.

Aunque el fuego no alcanzó inmuebles cercanos, Bomberos advirtió que quemar basura puede provocar incendios de mayores dimensiones y afectar a viviendas, vehículos o negocios. Finalmente, los elementos exhortaron a los habitantes a no recurrir a la quema de basura y reportar los contenedores saturados a las autoridades correspondientes.