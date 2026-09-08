Se atraviesa camioneta y lesiona a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra una camioneta cuyo conductor presuntamente invadió su trayectoria cuando intentaba cruzar una vialidad de la Zona Centro.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la avenida Susan Lou Pape.

José Maximiliano Terrazas circulaba por López Mateos a bordo de una motocicleta Vento azul cuando llegó al mencionado crucero.

En ese momento, Joussy Martínez, quien conducía una Kia Sorento negra, intentó atravesar la avenida, pero presuntamente no tomó las precauciones necesarias y se interpuso en el paso de la motocicleta.

Max no pudo evitar el choque y se impactó contra la camioneta, para después caer sobre el pavimento.

Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender al motociclista.

Tras brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y establecer la responsabilidad del percance.

La conductora de la Sorento fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el afectado para cubrir los daños.

La motocicleta fue retirada mediante una grúa y llevada a un corralón mientras las autoridades resolvían la situación.