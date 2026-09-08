Invade carril a camión y manda a mujer y su bebé al hospital

MONCLOVA, COAH.- Una madre y su bebé de apenas una semana de nacido fueron trasladados al Seguro Social para valoración médica, luego de que la camioneta en que viajaban chocara contra un camión de transporte intermunicipal.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la calle Washington, en la colonia Guadalupe, cerca de la estación del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Detalles del accidente

Héctor Campos conducía una Chevrolet Equinox gris y viajaba acompañado de su esposa, Ana Arizbeth, quien recientemente había dado a luz, además del recién nacido.

De acuerdo con los primeros reportes, Campos intentó cambiarse del carril central al derecho, pero durante la maniobra invadió la trayectoria de un camión International rojo con blanco, perteneciente a la ruta Flores Borja.

La unidad de transporte era conducida por Fidencio Moreno, de 30 años, quien no logró evitar el contacto y terminó chocando contra la Equinox.

Aunque el percance dejó principalmente daños materiales, la presencia de la madre y el recién nacido dentro de la camioneta generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Atención médica a los involucrados

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y trasladaron a Ana Arizbeth y al bebé al Seguro Social, donde fueron ingresados al área de Ginecología para ser valorados y descartar alguna lesión.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje y determinar oficialmente la responsabilidad por el percance.

Durante las diligencias, el conductor de la Equinox reconoció ante los agentes haber invadido el carril por donde circulaba el camión.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.