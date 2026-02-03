Hombre genera alerta en Monclova tras ingresar a un contenedor

MONCLOVA, COAH.- Una llamada vecinal encendió las alertas la tarde de ayer en la colonia Tierra y Esperanza, al oriente de Monclova, luego que un hombre fue visto introduciéndose en un contenedor y no se le volviera a observar salir, lo que generó temor entre los habitantes de la calle Pablo González.

De acuerdo con los vecinos, el sujeto ingresó al contenedor y pasaron varios minutos sin que saliera, por lo que temieron que hubiera quedado atrapado o que estuviera sufriendo algún tipo de emergencia médica, motivo por el cual solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

El reporte provocó la rápida movilización de elementos de Seguridad Pública, así como de paramédicos y socorristas, quienes arribaron en cuestión de minutos al sitio señalado. A su llegada, los uniformados acordonaron el área y procedieron a revisar el contenedor ante la expectativa de localizar al hombre.

Sin embargo, tras la inspección se confirmó que el individuo ya no se encontraba en el lugar. Según los primeros datos recabados, el sujeto logró salir por su propio pie sin que los vecinos se percataran, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la intervención médica.

Las autoridades realizaron recorridos preventivos en las calles aledañas con la intención de ubicar al hombre, aunque sin resultados positivos, por lo que el operativo fue concluido una vez descartada cualquier situación de riesgo.

El hecho dejó únicamente el despliegue de unidades policiacas y la inquietud entre los colonos, quienes solicitaron mayor vigilancia en el sector para prevenir incidentes similares.