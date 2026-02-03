Policía Municipal atiende a hombre inconsciente

MONCLOVA, COAH.- Una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal de Monclova se registró la tarde de este martes, luego del reporte de un hombre inconsciente tirado en las calles del sector El Pueblo, situación que en un primer momento generó temor de que se encontrara sin vida.

El aviso fue realizado por trabajadores del negocio "Hamburguesas Mario", ubicado en la esquina de las calles Aragón y Cuauhtémoc, quienes al arribar para abrir el establecimiento localizaron al hombre recostado a un costado de la banqueta, sin reaccionar a los llamados, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos preventivos, quienes tras revisar al individuo confirmaron que no presentaba lesiones visibles y que únicamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, profundamente dormido y roncando, lo que descartó una situación de mayor gravedad.

Luego de varios intentos, los oficiales lograron despertarlo. El sujeto se identificó como Christoff Palomares, quien dijo ser originario del estado de Sinaloa. Debido al evidente estado de ebriedad en el que se encontraba, fue trasladado al Departamento de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador, autoridad que determinaría su situación jurídica conforme a los procedimientos correspondientes.