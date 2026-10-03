Estudiante choca contra Audi en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de la Universidad Autónoma de Durango provocó un accidente por alcance sobre la carretera federal 57, luego de que no lograra detener a tiempo la camioneta que conducía debido al pavimento mojado.

El percance ocurrió la tarde del viernes, a la altura del extinto parque acuático Sofymar, al norte de Monclova.

Detalles del accidente

El joven circulaba hacia el sur a bordo de una Dodge RAM color arena, acompañado por otra estudiante de la misma universidad.

En ese momento, la conductora de una Audi Q5 blanca, modelo reciente, se disponía a ingresar a una brecha ubicada a un costado de la carretera.

Las condiciones del pavimento dificultaron la maniobra del conductor de la RAM, quien no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de la camioneta.

Debido al golpe, la Audi salió de la carpeta de rodamiento y terminó fuera del camino.

Atención a los lesionados

La acompañante que viajaba en la Dodge RAM resultó lesionada, por lo que paramédicos del SAMU acudieron para brindarle atención y posteriormente trasladarla a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y se hicieron cargo del accidente, además de realizar el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad.

Una vez concluidas las diligencias, el conductor de la Dodge RAM buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para responder por los daños materiales y las consecuencias derivadas de la lesión de su acompañante.