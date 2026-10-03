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Estudiante choca contra Audi en la carretera 57

Un estudiante de la Universidad Autónoma de Durango chocó por alcance contra una Audi Q5 que intentaba incorporarse a una brecha en la carretera 57.

Por Brenda Rebolloso - 03 octubre, 2026 - 10:46 a.m.
La Audi Q5 terminó fuera de la carretera después de ser impactada por la Dodge RAM sobre la carretera federal 57.
La Audi Q5 terminó fuera de la carretera después de ser impactada por la Dodge RAM sobre la carretera federal 57.

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de la Universidad Autónoma de Durango provocó un accidente por alcance sobre la carretera federal 57, luego de que no lograra detener a tiempo la camioneta que conducía debido al pavimento mojado.

El percance ocurrió la tarde del viernes, a la altura del extinto parque acuático Sofymar, al norte de Monclova.

Detalles del accidente

El joven circulaba hacia el sur a bordo de una Dodge RAM color arena, acompañado por otra estudiante de la misma universidad.

En ese momento, la conductora de una Audi Q5 blanca, modelo reciente, se disponía a ingresar a una brecha ubicada a un costado de la carretera.

Las condiciones del pavimento dificultaron la maniobra del conductor de la RAM, quien no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de la camioneta.

Debido al golpe, la Audi salió de la carpeta de rodamiento y terminó fuera del camino.

Atención a los lesionados

La acompañante que viajaba en la Dodge RAM resultó lesionada, por lo que paramédicos del SAMU acudieron para brindarle atención y posteriormente trasladarla a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y se hicieron cargo del accidente, además de realizar el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad.

Una vez concluidas las diligencias, el conductor de la Dodge RAM buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para responder por los daños materiales y las consecuencias derivadas de la lesión de su acompañante.

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