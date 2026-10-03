Cortocircuito en extensión provoca incendio en casa

MONCLOVA, COAH.- Una familia de la colonia Guerrero logró ponerse a salvo luego de que un cortocircuito en una extensión eléctrica provocara un incendio durante la madrugada de este sábado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:40 horas en el domicilio marcado con el número 902 de la calle 21, esquina con calle 2, propiedad de Fidencia Martínez Guajardo.

Causas del Incendio

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el cortocircuito se registró en una extensión eléctrica que atravesaba por un canasto donde se encontraba ropa, lo que habría ocasionado que el fuego se propagara rápidamente dentro de una habitación ubicada en la segunda planta.

La familia se encontraba dormida cuando comenzó a percatarse de la presencia de humo, por lo que despertó y salió de inmediato del domicilio para ponerse a salvo.

Vecinos que observaron lo ocurrido solicitaron apoyo a través del 911, generando la movilización de elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Respuesta de Emergencia

Los bomberos ingresaron a la vivienda y trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas, además de realizar labores de enfriamiento en los muebles y objetos que fueron alcanzados por el fuego.

Por fortuna, todos los habitantes lograron salir a tiempo y no se reportaron personas lesionadas.

El incendio dejó daños materiales en la habitación afectada y un fuerte susto para la familia, mientras las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido.