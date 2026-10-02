Joven de 20 años sufre descarga eléctrica en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un joven de 20 años resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica y fue trasladado al Hospital Amparo Pape Benavides, donde recibió atención médica por las quemaduras que presentó.

El lesionado fue identificado como Alexander Córdova Zapata, de 20 años, quien tiene su domicilio en la calle Frontera, de la colonia San Cristóbal.

El reporte movilizó durante la tarde de ayer a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, luego de que se solicitara apoyo para atender al joven.

Alexander Córdova Zapata fue localizado tirado en la vía pública, en el cruce de las calles Garroceros y Herreros, de la colonia Héroes del Nacozari, donde los cuerpos de emergencia le brindaron atención inicial.

Debido a las quemaduras que sufrió, los paramédicos determinaron su traslado a la Clínica Hospital Amparo Pape Benavides, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de Protección Civil tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió la descarga eléctrica.

Autoridades municipales permanecieron atentas a la intervención de las corporaciones de emergencia y a la atención médica proporcionada al joven.

Hasta el momento, la información disponible señala que Córdova Zapata sufrió quemaduras a consecuencia de la descarga eléctrica y posteriormente fue trasladado al hospital para recibir atención especializada.