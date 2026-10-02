Ambulancia del SAMU traslada a menor delicado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementaron un dispositivo de vialidad para facilitar el paso de una ambulancia del SAMU que trasladaba a un menor delicado de salud, procedente de Sabinas y con destino a la capital del estado.

La movilización se registró durante la tarde de ayer, cuando la unidad médica ingresó a la ciudad y fue recibida por oficiales municipales, quienes coordinaron un operativo para mantener despejada la ruta y reducir riesgos durante el traslado.

El dispositivo inició en el sector norte, a la altura del cruce de la carretera 57 y avenida Constitución. Desde ese punto, agentes de Tránsito Municipal se distribuyeron en los principales cruceros para permitir el avance continuo de la ambulancia.

El recorrido siguió por el bulevar Pape, una de las principales arterias de la ciudad, donde los oficiales permanecieron atentos al desplazamiento de la unidad médica.

Con unidades oficiales, elementos municipales escoltaron al personal del SAMU, mientras los agentes de Tránsito daban vialidad en cada intersección para evitar que otros vehículos interrumpieran el paso.

La coordinación tuvo como objetivo agilizar el traslado del menor y mantener condiciones de seguridad durante el trayecto por las vialidades de mayor circulación.

Finalmente, la ambulancia abandonó la ciudad para continuar su recorrido hacia la capital del estado.

El dispositivo concluyó sin que se reportaran incidentes durante el desplazamiento, mientras los elementos municipales mantuvieron despejada la ruta para favorecer el traslado del menor y su atención médica.