Motociclista sufre fractura en pierna tras accidente en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un motociclista de aproximadamente 22 años resultó lesionado y sufrió una fractura en una pierna luego de derrapar sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa Joyson.

El accidente ocurrió durante la noche de ayer viernes, cuando automovilistas que circulaban por el libramiento Salinas observaron al joven tendido sobre la carpeta asfáltica, después de que perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando.

Tras recibir el reporte, paramédicos de Bomberos Frontera se movilizaron hasta el sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Luego de realizar la valoración inicial, los socorristas detectaron que el motociclista presentaba una fractura en una de sus piernas, por lo que determinaron necesario su traslado a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape Benavides.

El joven fue llevado al nosocomio para recibir atención médica y continuar con la valoración correspondiente.

Al lugar también acudieron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias en que ocurrió.

Los oficiales efectuaron las diligencias relacionadas con el accidente mientras se atendía al lesionado y se despejaba la zona.

El percance dejó como saldo al motociclista lesionado, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.