Choque en Monclova: Federico Barrera impacta vehículo tras consumir alcohol

MONCLOVA, Coah. – Un descuido al momento de estacionarse terminó convertido en un golpe de varios miles de pesos para un vecino de la colonia Colinas de Santiago, luego de que su camioneta chocara contra el automóvil de otro residente.

El accidente se registró alrededor de las 21:59 horas sobre la calle La Nuez, cuando Federico Barrera, de 59 años, arribó a su domicilio a bordo de una camioneta Ford azul, de procedencia extranjera.

Según explicó el propio conductor a los oficiales, durante la tarde había ingerido algunas bebidas alcohólicas y, aunque consideró que todavía podía conducir, comenzó a sentir sueño, por lo que decidió regresar a casa.

Sin embargo, al realizar la maniobra para introducir la camioneta a su estacionamiento, Federico colocó la unidad en reversa y terminó impactando la parte posterior de un automóvil Geely Emgrand, propiedad de Juan Pablo Pérez, vecino del mismo sector.

El golpe ocasionó daños en la defensa trasera del vehículo, situación que causó molestia a su propietario, debido a que apenas tenía algunos meses de haberlo adquirido. Juan Pablo solicitó la intervención de las autoridades, ya que además del daño visible temía que el impacto hubiera afectado componentes internos del automóvil, entre ellos el sensor instalado en la parte posterior para detectar obstáculos durante las maniobras.

Elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento, inspeccionar ambos vehículos y deslindar responsabilidades.

Tras las diligencias correspondientes, los involucrados buscaron llegar a un acuerdo para que Federico se hiciera cargo de la reparación de los daños ocasionados al automóvil.

El accidente quedó como recordatorio de que incluso una maniobra aparentemente sencilla puede terminar en un percance cuando se combina con cansancio o consumo de bebidas alcohólicas.