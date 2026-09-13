Monclova: choque entre Nissan Tiida y Chrysler 200 sin conductor

MONCLOVA, COAH.– Sin conductor al volante, un Nissan Tiida terminó recorriendo varios metros en reversa y chocó contra otro automóvil que permanecía estacionado en calles de la Zona Centro.

El curioso accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de Ramos Arizpe y Daniel Campos Ontiveros, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas, aunque sí daños materiales de varios miles de pesos.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, José Cuitláhuac había dejado su Nissan Tiida gris estacionado sobre Ramos Arizpe. Debido a la inclinación de la calle, aseguró haber dejado activado el freno de mano antes de retirarse.

Momentos después, el mecanismo aparentemente dejó de funcionar y el automóvil comenzó a desplazarse por sí solo, retrocediendo cuesta abajo hasta llegar al punto donde se encontraba estacionado un Chrysler 200 gris, propiedad de Leslie Romo.

El movimiento inesperado terminó en un fuerte impacto que llamó la atención de vecinos y personas que se encontraban en el sector. Leslie se encontraba de visita en un domicilio cercano cuando escuchó el estruendo. Al salir para saber qué había ocurrido, encontró su vehículo afectado por el automóvil que aparentemente se había desplazado sin control.

Al lugar acudieron elementos de Control de Accidentes, quienes realizaron la inspección de las unidades y tomaron conocimiento de lo ocurrido. Ante los daños ocasionados, el propietario del Nissan Tiida solicitó la intervención de su compañía aseguradora para hacerse cargo de la reparación del Chrysler.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para solucionar los daños mediante la aseguradora, por lo que el accidente quedó resuelto sin que fuera necesario proceder con mayores diligencias.