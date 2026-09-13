Intervención policial en Frontera por agresión familiar

FRONTERA, COAH.– Una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal se registró en la colonia Guadalupe Borja, luego de que vecinos alertaran sobre una presunta agresión al interior de un domicilio.

El reporte ingresó alrededor de las 08:00 horas de este sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle Durango, donde se señalaba que un joven presuntamente había agredido a su padre y a su pareja sentimental, además de mantenerlos encerrados.

Ante la posibilidad de que alguna persona estuviera en riesgo, elementos municipales se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación e intervenir conforme a sus facultades.

Sin embargo, al arribar los oficiales, las personas que se encontraban en el domicilio les indicaron que no requerían su intervención y les solicitaron retirarse. Debido a que los agentes no recibieron autorización para ingresar al inmueble, se retiraron del sitio sin poder verificar directamente si había ocurrido la supuesta agresión ni las condiciones en las que se encontraban los habitantes.

El reporte quedó asentado para conocimiento de las autoridades, mientras que cualquier posible afectado puede acudir ante las instancias correspondientes para formalizar una denuncia en caso de haber sido víctima de violencia.