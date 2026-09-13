Motociclista y su hijo resultan lesionados en accidente en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un motociclista y su hijo de dos años resultaron lesionados la tarde del sábado, luego de que derraparan sobre la carretera 30, a la altura del cruce con la calle Aeroméxico.

El accidente ocurrió cuando Juan Pablo Medina Sifuentes circulaba por la vialidad acompañado de su hijo, Evan Isac Medina Alfaro, de dos años.

De acuerdo con los datos proporcionados, al llegar al cruce con Aeroméxico, Juan Pablo perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran sobre la carpeta asfáltica.

Tras el accidente, el reporte movilizó a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención a los dos lesionados.

Los socorristas realizaron la valoración de padre e hijo en el lugar, mientras que autoridades tomaron conocimiento del percance registrado sobre la carretera 30.

Posteriormente, elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió el derrape.

Los oficiales efectuaron el peritaje y documentaron las condiciones en que quedó la motocicleta después de la caída.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades, que realizaron las actuaciones correspondientes por el accidente ocurrido en el cruce de la carretera 30 con la calle Aeroméxico.