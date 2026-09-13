Delincuente escapa tras asaltar a cajera en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Bajo amenazas, una cajera entregó el dinero de las ventas a un sujeto que irrumpió en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Naranjos, en la colonia Del Río.

El asalto ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este viernes, cuando un hombre ingresó al establecimiento con el rostro cubierto mediante una capucha, aparentemente con la intención de evitar ser identificado por las cámaras de vigilancia.

El individuo vestía una playera blanca y un short en tono verde militar y se dirigió directamente hacia la trabajadora, identificada como Juany.

De acuerdo con el reporte, el sujeto comenzó a amenazarla verbalmente mientras le exigía que entregara el efectivo correspondiente a las ventas. Ante el temor de que pudiera hacerle daño, la empleada accedió a las exigencias y le entregó el dinero.

Con el botín en su poder, el presunto delincuente salió del negocio y escapó con rumbo desconocido.

Una vez que el sujeto se retiró, la trabajadora solicitó el apoyo de las autoridades. Elementos policiacos se movilizaron hasta el establecimiento y realizaron recorridos por el sector, pero no lograron localizar al responsable.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron imágenes del presunto asaltante, mismas que fueron proporcionadas a las autoridades como parte de las investigaciones.

Los oficiales recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar las evidencias que permitan identificar y localizar al responsable.