Se pasa alto y le pega a Stratus

MONCLOVA, Coah.– Por ignorar un señalamiento gráfico de alto, el conductor de un Chevrolet Cruze provocó un accidente vial la mañana de este jueves en calles de la colonia Los Nogales, donde terminó impactando un Dodge Stratus.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en el cruce de las calles Doctor Ulises Dávila y Hermosillo, cuando Fernando Muñoz circulaba a bordo de un Chevrolet Cruze color gris por la calle Hermosillo.

Al llegar al cruce con Doctor Ulises Dávila, el conductor omitió el señalamiento de alto y atravesó su trayectoria, provocando que se impactara contra un Dodge Stratus color gris, conducido por Mónica Salazar.

Debido al fuerte impacto, ambos vehículos resultaron con daños considerables en sus carrocerías, por lo que los involucrados solicitaron la presencia de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Los elementos municipales realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

Posteriormente, Fernando Muñoz solicitó la intervención del ajustador de su compañía aseguradora para responder por los daños ocasionados al vehículo de Mónica Salazar.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.