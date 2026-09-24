Refuerzan vigilancia en Zaragoza con operativo estatal y federal

ZARAGOZA, COAH.- Autoridades estatales y federales reforzaron la vigilancia preventiva en Zaragoza mediante recorridos por calles, establecimientos y distintas zonas del municipio, con el objetivo de atender las necesidades de seguridad planteadas por la población.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Estatal de Coahuila y la Fiscalía General del Estado, como parte de las acciones instruidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener la presencia de las corporaciones y fortalecer la prevención.

Los trabajos fueron encabezados por Alejandro Cano Rodríguez, mando regional de la Policía Estatal en la Zona Norte, y Gabriela Carrillo, responsable del Centro Estratégico contra el Narcomenudeo en Coahuila.

Durante la jornada, los agentes recorrieron las principales vialidades y negocios, además de establecer contacto con habitantes para conocer de manera directa sus inquietudes y las situaciones que consideran prioritarias.

Entre las solicitudes destacó el incremento de patrullajes durante las noches, así como ampliar la vigilancia hacia comunidades y sectores rurales de Zaragoza.

En el despliegue también participaron elementos de la Policía Municipal, Policía Especializada de Coahuila, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Armada de México.

Las autoridades señalaron que las necesidades detectadas y los resultados obtenidos durante estos operativos son revisados semanalmente en reuniones de evaluación encabezadas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montaño; el secretario de Seguridad, Hugo Eduardo Gutiérrez, y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores Rodríguez.

La estrategia contempla mantener la coordinación entre las distintas corporaciones y dar seguimiento a las peticiones realizadas directamente por los habitantes para fortalecer las acciones de prevención en el municipio.