Accidente en Monclova: vehículo choca y conductor se da a la fuga

MONCLOVA, Coah.– Un fuerte estruendo despertó a vecinos de la colonia Guadalupe durante la madrugada de este jueves, luego de que el conductor de un Volkswagen Passat perdió el control y terminó estrellándose contra el camellón central del bulevar Francisco I. Madero.

Tras el accidente, el automovilista descendió de la unidad y decidió retirarse del lugar, dejando abandonado el vehículo antes de que arribaran las autoridades.

El percance ocurrió alrededor de la 1:30 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Passat color blanco circulaba por la calle Caracas en dirección hacia el sur. Al aproximarse al bulevar Madero, aparentemente la velocidad a la que se desplazaba le impidió controlar el automóvil, por lo que terminó impactándose contra un objeto fijo ubicado sobre el camellón central.

A consecuencia del golpe, el Passat subió parcialmente al camellón y avanzó varios metros hasta quedar inmovilizado debido a los daños que sufrió.

El estruendo alertó a los habitantes del sector, quienes salieron de sus domicilios para observar lo ocurrido. Algunos vecinos alcanzaron a ver al conductor cuando descendió del automóvil y posteriormente se retiró del sitio.

Los habitantes solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y documentar los daños ocasionados.

Los vecinos proporcionaron la información que pudieron recabar sobre el hecho; sin embargo, no lograron aportar datos suficientes para identificar al conductor.

Finalmente, el Volkswagen Passat fue asegurado por las autoridades municipales y quedó bajo resguardo, mientras se realizan las investigaciones para establecer quién se encontraba al volante al momento del accidente.