Accidente en Monclova: tráiler reventó cables eléctricos

MONCLOVA, Coah.– Una familia de la colonia Primero de Mayo se quedó sin suministro eléctrico luego de que el operador de un tráiler enganchara y reventara cables de electricidad mientras circulaba por las calles del sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas sobre la calle Del Paso, en el cruce con Francisco Murguía y cerca de la calle Yolar, donde el operador de un tractocamión Kenworth color rojo, perteneciente a la línea Vaga Express y marcado con el número económico 26, circulaba por el sector.

Al continuar su trayectoria por la calle Del Paso, el operador no extremó las precauciones necesarias y terminó enganchando con el remolque de quinta rueda los cables eléctricos instalados sobre la vialidad. La maniobra provocó que los cables fueran reventados, afectando el suministro eléctrico de una familia que habita en el sector y generando daños materiales en la instalación.

Ante la situación, los afectados solicitaron la intervención de las autoridades municipales, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento. Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades.

También acudió personal de la empresa propietaria de la unidad, con la finalidad de atender los daños ocasionados a la familia afectada. Finalmente, el operador y representantes de la línea Vaga Express buscarían llegar a un acuerdo con los afectados para cubrir la reparación de los daños, mediante el ajustador del tráiler.