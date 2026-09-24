Cateo en Castaños deja dos detenidos y sustancias aseguradas

CASTAÑOS, COAH.- Una pareja fue detenida y diversas sustancias ilícitas quedaron aseguradas durante un cateo realizado la tarde de este jueves en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Tlatelolco, en el cruce con Reforma, hasta donde se desplegaron elementos de los tres órdenes de gobierno en cumplimiento de una orden judicial.

En el operativo participaron policías municipales de Castaños y Monclova, elementos de la Policía Estatal Coahuila, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, integrantes de la Policía Civil de Acción y Reacción, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Una vez que las autoridades arribaron con la orden expedida por un juez, ingresaron al inmueble con apoyo de un cerrajero para realizar la inspección correspondiente.

Durante la diligencia localizaron en el interior a un hombre y una mujer, quienes fueron asegurados mientras el Ministerio Público y personal de Servicios Periciales participaban en las actuaciones.

Como resultado de la revisión fueron encontradas diversas sustancias ilícitas, mismas que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La movilización derivó de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima recibida por autoridades municipales, cuyos datos fueron integrados a las diligencias que posteriormente permitieron obtener la orden de cateo.

La pareja quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer el tipo y cantidad de las sustancias aseguradas, así como definir su situación legal.