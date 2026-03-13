Accidente de adulto mayor en Plaza Santa Fe de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente se registró la mañana de este viernes dentro del estacionamiento de la Plaza Santa Fe, luego que un adulto mayor perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra otro automóvil estacionado.

El percance ocurrió minutos antes de las 11:00 horas en la plaza comercial ubicada en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Monterrey, lo que generó la movilización de autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor identificado como Francisco Escobedo, de 72 años de edad, maniobraba un automóvil Toyota Camry en color azul cuando, presuntamente, confundió el pedal del freno con el acelerador.

Debido a ello, la unidad ingresó al estacionamiento a una velocidad considerable y terminó estrellándose contra la parte posterior de un vehículo que se encontraba estacionado.

La unidad afectada fue un Chevrolet Cavalier color arena, propiedad de Alejandro Hernández, de 45 años de edad, quien al momento del accidente no se encontraba en el lugar.

Tras el primer impacto, el automóvil del adulto mayor continuó avanzando varios metros sin control, dirigiéndose hacia la salida que conecta con el bulevar Harold R. Pape.

Afortunadamente, un parachoques metálico y la base de concreto de una luminaria lograron detener la marcha del vehículo, evitando que saliera hacia la transitado bulevar y que el incidente terminara en una situación más grave.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y examinaron al adulto mayor; por fortuna, no presentaba lesiones de gravedad.

En su versión de los hechos, el conductor señaló a las autoridades que aparentemente el sistema de frenos de su vehículo presentó una falla al momento en que intentó detenerse.

Sin embargo, en el lugar quedaron visibles huellas de derrape, situación que generó dudas sobre lo ocurrido y que será considerada por las autoridades al momento de elaborar el peritaje correspondiente.

Por su parte, el propietario del automóvil afectado explicó que había acudido al lugar acompañado de compañeros de trabajo y que se retiraron por unos minutos para ir a comer mientras esperaban la llegada de otra persona.

Al regresar al estacionamiento se encontraron con el accidente y los daños ocasionados a su unidad, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el reporte correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades y determinar el pago de los daños materiales.