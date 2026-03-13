Yuki Kuniyoshi se une a Saraperos: refuerzan el pitcheo

Kuniyoshi se reporta con Saraperos y Mendy López deja claro el objetivo: fortalecer el pitcheo

El campamento de pretemporada de los Saraperos de Saltillo continúa sumando piezas de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, y este tercer día de actividades marcó la llegada de uno de los brazos que el club espera aporte profundidad al bullpen: el relevista japonés Yuki Kuniyoshi.

El lanzador derecho ya se reportó con la novena saltillense para integrarse a los trabajos de preparación que se realizan en el Estadio Francisco I. Madero, dentro de un proceso que el cuerpo técnico busca aprovechar para definir los roles del pitcheo rumbo al inicio de campaña. Kuniyoshi llega con experiencia en el béisbol japonés, donde acumuló 16 años de trayectoria profesional. Nacido en Osaka, ha formado parte de organizaciones como Searex Shonan, Yokohama BayStars y Chiba Lotte Marines, equipo con el que tuvo actividad más recientemente.

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A lo largo de su carrera suma más de 800 ponches y una efectividad de 3.74, números que reflejan constancia en el relevo. Dentro de su perfil como pitcher destaca su función en salidas cortas. Se trata de un relevista que suele atacar la zona desde los primeros lanzamientos, apoyado en una recta con velocidad y movimiento. Además, su mecánica compacta le permite trabajar innings de presión, una característica que el club considera importante para fortalecer el bullpen.

¿Qué declaró Mendy López sobre el pitcheo?

La presencia del japonés se da en un momento en el que el cuerpo técnico busca consolidar el relevo, uno de los aspectos que el propio manager Mendy López reconoció como prioridad durante la planeación del roster. En conferencia de prensa, el estratega explicó que al analizar el plantel detectó la necesidad de reforzar esa área. "Fue una de las encomiendas, porque era claro que hacía falta el bullpen. Si estamos aspirando a algo grande, sin bullpen no se puede", comentó López al referirse al proceso de evaluación que se realizó junto con la directiva. El manager señaló que la revisión del staff de relevistas incluyó la búsqueda de lanzadores con capacidad para asumir responsabilidades en los últimos innings, particularmente en situaciones del octavo y noveno episodio, momentos clave en el desarrollo de los juegos.