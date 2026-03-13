Ignora alto y tumba de moto a madre e hijo

MONCLOVA, COAH.— Madre e hijo terminaron hospitalizados la tarde de este viernes luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera embestida por una camioneta en un transitado cruce del bulevar Adolfo López Mateos, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El accidente se registró en el cruce con la calle Fernando Montes de Oca, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker color rojo, modelo reciente, intentó incorporarse al bulevar sin respetar un señalamiento gráfico de alto.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo era conducido por Roberto Coronado, de 62 años de edad, quien presuntamente omitió la señal preventiva al intentar cruzar la vialidad.

En ese momento circulaba por el bulevar una motocicleta color negro, conducida por Emmanuel Espinoza, de 20 años de edad, quien viajaba acompañado por su madre.

Debido a la falta de precaución, la camioneta terminó impactando la motocicleta, provocando que ambos ocupantes salieran proyectados contra el pavimento tras la fuerte colisión.

El impacto generó momentos de alarma entre automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban diversos golpes y contusiones producto de la caída.

Tras ser estabilizados en el sitio, madre e hijo fueron trasladados a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar la camioneta involucrada, la cual presentó daños a consecuencia del impacto y fue trasladada a un corralón mientras se resolvía la situación legal del percance.