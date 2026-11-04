Accidente de Grupo SESA deja tres lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un camión de transporte de personal de Grupo SESA impactó una camioneta Nissan Frontier y posteriormente la proyectó contra un Chevrolet Matiz, en un aparatoso accidente registrado sobre el bulevar Harold R. Pape. El percance dejó tres adultos lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas del martes, cuando el operador de un camión Mercedes-Benz intentó incorporarse a la avenida Cuauhtémoc, en dirección a la colonia El Pueblo, presuntamente sin respetar la luz roja del semáforo.

En su trayectoria, la pesada unidad embistió la parte posterior de una Nissan Frontier blanca, de doble cabina, en la que viajaban un padre de familia y sus dos hijos. Los afectados se dirigían a preparar la apertura de su negocio de venta de elotes cuando fueron sorprendidos por el impacto. La fuerza del choque provocó que parte de la mercancía que transportaban saliera proyectada y quedara esparcida sobre el pavimento.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape alrededor de las 19:00 horas.

Tras la primera colisión, la camioneta Nissan salió impulsada contra un Chevrolet Matiz rojo, en el que viajaba un adulto acompañado de su familia, ocasionando daños adicionales. Entre los ocupantes de ambos vehículos, una mujer y dos hombres adultos manifestaron diversas molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los afectados se dirigían a abrir su negocio de venta de elotes cuando ocurrió el choque.

Los socorristas realizaron las valoraciones correspondientes y brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Ninguno presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a un hospital. Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para elaborar el peritaje, documentar los daños y establecer las circunstancias del percance, así como deslindar responsabilidades.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados en el lugar.

Finalmente, los tres vehículos fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños mediante sus respectivas compañías aseguradoras.