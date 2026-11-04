Familia de Kevin Emmanuel Mares Galdámez organiza colecta para gastos funerarios

MONCLOVA, COAH.- La familia de Kevin Emmanuel Mares Galdámez, joven monclovense asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, enfrenta ahora una carrera contra el tiempo para reunir los recursos necesarios que permitan cubrir los gastos funerarios y trasladar sus restos hasta su ciudad natal.

Kevin, quien tenía su domicilio en la colonia Primero de Mayo, perdió la vida el pasado domingo tras ser atacado con un arma blanca en calles de aquella ciudad fronteriza, a donde había viajado para cumplir con su Servicio Militar Nacional bajo la modalidad de encuadrado.

Además de ser recordado por sus familiares y amigos, el joven también dejó huella en el ámbito deportivo, pues formó parte de distintos equipos de fútbol americano, donde compartió entrenamientos y encuentros con compañeros que hoy lamentan su fallecimiento.

Colecta para gastos funerarios

Ante los gastos que representa despedirlo y traerlo de regreso a Monclova, sus seres queridos organizaron una colecta y solicitaron la solidaridad de la ciudadanía. La intención es reunir el dinero suficiente para que Kevin pueda recibir el último adiós cerca de su familia.

Quienes deseen colaborar pueden realizar sus aportaciones a la siguiente cuenta bancaria:

Número de tarjeta: 4152 3145 1172 5411

Banco: BBVA

Los familiares señalaron que cualquier contribución será de gran ayuda para afrontar los gastos derivados de esta tragedia. También pidieron compartir la información de la colecta para que la solicitud llegue a más personas que puedan sumarse.

Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de reunir los recursos necesarios para trasladar a Kevin desde Ciudad Juárez hasta Monclova y despedirlo en compañía de sus seres queridos, luego de que su viaje para cumplir con el servicio militar terminara de manera trágica.