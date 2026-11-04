Nueve vagones de Ferromex se descarrilan en Frontera

FRONTERA COAH.-Nueve vagones de un tren se descarrilaron durante maniobras ferroviarias en los patios de Ferromex, en un incidente registrado durante la noche de ayer y que dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

El percance ocurrió mientras trabajadores de la empresa realizaban movimientos operativos sobre las vías. Durante estas maniobras, las unidades salieron de los rieles, lo que obligó al personal ferroviario a intervenir para atender la contingencia.

El descarrilamiento ocurrió durante maniobras operativas

De acuerdo con la información disponible, fueron nueve los vagones involucrados en el descarrilamiento, cuyas afectaciones fueron detectadas por empleados que se encontraban en el área de operaciones.

Aunque el incidente involucró varias unidades ferroviarias, no se reportaron consecuencias personales ni fue necesaria la atención de personas lesionadas.

Personal de Ferromex atendió el incidente

Tras detectar lo sucedido, personal de Ferromex inició los trabajos correspondientes para atender los daños ocasionados y corregir las condiciones de las vías dentro de sus instalaciones.

Las labores se concentraron en reparar las afectaciones derivadas de la salida de los vagones de los rieles, con el objetivo de restablecer las condiciones de operación en los patios ferroviarios.

Las causas del descarrilamiento aún no han sido precisadas

El incidente movilizó al personal de la compañía para atender los daños y realizar las maniobras necesarias para la recuperación de las unidades involucradas. Hasta el momento, la información disponible señala que el descarrilamiento ocurrió durante las maniobras realizadas por empleados de la empresa; sin embargo, no se han precisado las causas técnicas que provocaron que los nueve vagones abandonaran las vías.