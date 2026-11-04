Ex policía Juan Pablo Sánchez intenta suicidarse en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos se registró en la colonia Hipódromo, luego de que un hombre de 53 años, quien anteriormente formó parte de la Policía Municipal, trató de quitarse la vida en el patio de su domicilio tras un conflicto familiar.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 16, en el cruce con Camino 11, donde su esposa se percató de que el hombre trataba de salir por la puerta falsa y pidió ayuda a los vecinos para que intervinieran.

El incidente en la colonia Hipódromo

La rápida respuesta de las personas que se encontraban cerca permitió que recibiera auxilio antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Debido a que presentaba dificultades para respirar, solicitaron una ambulancia para que fuera atendido.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y le brindaron los primeros auxilios, mientras que elementos de la Policía Municipal así como detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Reacción de la familia

La situación generó momentos de preocupación entre sus familiares, pues sus hijos comenzaron a llegar al inmueble al enterarse de la emergencia.

El hombre fue identificado como Juan Pablo Sánchez Maldonado, de 53 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica y valoración especializada. También se contempló que recibiera acompañamiento psicológico.